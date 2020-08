Kraków. Wracają powakacyjne rozkłady jazdy. Czy w tramwajach i autobusach wystarczy miejsc dla wszystkich uczniów i osób jadących do pracy?

Kończą się wakacje, więc z "urlopu" wracają też miejskie tramwaje i autobusy. Nowe rozkłady jazdy zaczną obowiązywać od soboty 29 sierpnia (autobusy) i poniedziałku 31 sierpnia (tramwaje). Nie będzie jednak powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii, kiedy niektóre tramwaje jeździły co 5 minut, czy też 7,5 i 15 minut. A trzeba pamiętać, że wciąż są obostrzenia związane z pandemią, które dotyczą ograniczenia zajętości miejsc w pojazdach komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy obawiają się, że wraz z powrotem dzieci i młodzieży do szkół problemem będzie tłok w tramwajach i autobusach.

FLESZ - Czterodniowy tydzień pracy w Niemczech?

- Na razie nie ma możliwości powrotu do rozkładów jazdy sprzed pandemii. W ostatnich miesiącach znacznie spadły wpływy z komunikacji zbiorowej. Miasto nie ma możliwości finansowych na taką liczbę kursów jak dawniej - wyjaśnia Sebastian Kowal z Urzędu Miasta Krakowa. - Na bieżąco będziemy obserwować sytuację w tramwajach i autobusach. Jeżeli na jakichś liniach będą większe potrzeby, to będziemy reagować - dodaje. Sebastian Kowal przypomina też, że docelowe rozkłady powinny obowiązywać od października, kiedy okaże się w jakim zakresie mogą z komunikacji zbiorowej korzystać studenci. - Jest obawa, że może zabraknąć miejsc w tramwajach i autobusach, pojazdy mogą być przepełnione. Na forum Rady Miasta będziemy musieli wrócić do rozmów dotyczących komunikacji miejskiej - komentuje Dominik Jaśkowiec (PO), przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

- Zgodnie z polityką transportową tramwaje i autobusy miały mieć priorytet. Tymczasem od początku pandemii ogranicza się liczbę kursów. Zmieniana jest natomiast organizacja ruchu na ulicach w centrum, zawężane są trasy dla aut albo tworzone wspólne pasy dla samochodów i tramwajów jak na ul. Grzegórzeckiej i jest obawa, że pojazdy komunikacji zbiorowej będą grzęzły w korkach. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że przy takiej ofercie transportu zbiorowego nie uda się zachęcić większej liczby mieszkańców do korzystania z tramwajów i autobusów, w efekcie wiele osób będzie dojeżdżać do pracy i dowodzić dzieci do szkoły samochodami - dodaje.

Przypomnijmy, że tramwaje w Krakowie kursowały z częstotliwością co 10 i 20 minut, a pojazdy na liniach 50 i 52 co 5 minut. Na początku 2018 r. doszło do komunikacyjnej rewolucji z częstotliwością co 7,5 i 15 minut.

Teraz, od 31 sierpnia, w dni powszednie co 10 minut będą kursować tramwaje linii 1, 3, 8, 13, 18, 20, 24, 50 i 52, a co 20 minut pojazdy linii - 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 (kursy w godzinach szczytu), 19, 21, 22, 44 (kursy w godzinach szczytu), 49 (kursy w godzinach szczytu), 49 (kursu w godzinach szczytu). Przypomnijmy też, że w związku z pandemią koronawirusa dozwolony jest przewóz tylu osób, ile wynosi 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej danego środka transportu. Niedawno Kraków został zaliczony do strefy żółtej, a więc oznaczającej zwiększone zagrożenie pandemiczne. Jeżeli problem będzie narastał i stolica Małopolski trafi do strefy czerwonej, to limity w komunikacji zbiorowej będą jeszcze bardziej restrykcyjne - w takiej strefie zapełnione może być tylko 30 proc. miejsc siedzących i stojących.

W magistracie informują natomiast, że w sobotę, 29 sierpnia, dla większości linii autobusowych zostanie przywrócona częstotliwość kursowania w dni powszednie sprzed okresu pandemii koronawirusa. Zostaną wprowadzone także stałe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Ruczaju, os. Kliny oraz Pękowic. Tego samego dnia tramwaje powrócą na trasę do Borku Fałęckiego.

Przypomnijmy, że w związku z budową Trasy Łagiewnickiej ruch tramwajowy na ul. Zakopiańskiej został wstrzymany w dniach 22-28 sierpnia. Natomiast w poniedziałek, 31 sierpnia przywrócony zostanie ruch tramwajowy na ul. Starowiślnej (od „Poczty Głównej” do ul. Dietla), a także na ul. Ujastek i Łowińskiego (od pierwszej bramy zajezdni tramwajowej Nowa Huta do przystanku „Wiadukty”).