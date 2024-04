Kraków. Zabytkowe instrumenty mistrzowskie trafiły do muzyków miejskich orkiestr Sinfonietty Cracovii i Capelli Cracoviensis

- To historyczny moment dla Krakowa, nigdy wcześniej miasto nie przeznaczyło tak dużej kwoty na instrumentarium dla miejskich orkiestr – mówi Katarzyna Olesiak, do 3 kwietnia dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. - Jedyne, unikalne egzemplarze, wśród których jest np. altówka pochodząca z paryskiej pracowni Rampala datowana na 1760 rok.

Miasto za instrumenty zapłaciło w sumie 12,5 mln zł. Krakowskie orkiestry wzbogaciły się w historyczne skrzypce, altówki, wiolonczele, pianoforte, fortepiany, mające status zabytków kultury. W sumie to 25 instrumentów, a także sprzęt do realizacji nagrań i system oświetleniowy, który docelowo znajdzie się w Krakowskim Centrum Muzyki, a zanim Centrum zacznie działalność ma posłużyć podczas koncertów orkiestr.

- Instrumenty historyczne, klasy mistrzowskiej, które ściągnęliśmy do Krakowa z najlepszych atelier i pracowni lutniczych Europy to dzieła unikatowe, są dziełami sztuki i lokatą kapitału – dodaje Agata Grabowiecka, dyrektorka Sinfonietty Cracovii. - Każdy z instrumentów wyposażony jest w certyfikat z wykazem osób, które na tym instrumencie grały. To wielka nagroda i wyróżnienie dla muzyków naszej orkiestry, że mogą na takich instrumentach grać.