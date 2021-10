Kraków. Zakończyło się głosowanie w budżecie obywatelskim Piotr Rąpalski

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Drogą elektroniczną lub osobiście można było głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. W tym roku pod głosowanie mieszkańców zostało poddanych 596 projektów, w tym 99 ogólnomiejskich i 497 dzielnicowych. W głosowaniu elektronicznym oddano 36 683 głosów. Jest to o 6 333 głosy więcej niż w roku ubiegłym. Jednak ciągle budżet obywatelski nie cieszy się taką popularnością jak powinien, a przecież do rozdysponowania jest 35 mln zł.