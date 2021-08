Kraków. Zamieszanie wokół użytku ekologicznego na Klinach. Dlaczego nadal nie ma raportu z konsultacji społecznych?

Łąki na Klinach do zabudowy - co z użytkiem?

Mieszkańcy Krakowa wypowiedzieli się w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na Klinach - konsultacje społeczne trwały do 9 lipca. Do magistratu wpłynęło 1612 opinii - aż 93 proc. z nich było głosami "za" ochroną niezabudowanych dotąd łąk, gdzie w przyszłości planowana jest budowa mieszkań - realizację inwestycji może pokrzyżować właśnie użytek. Co jednak bulwersuje niektórych miejskich radnych, urzędnicy nadal nie sporządzili raportu z konsultacji, a przypomnijmy, że już w środę, 25 sierpnia, Rada Miasta Krakowa miała głosować projekt uchwały w sprawie uchwalenia użytku dla pierwszej enklawy: zgodnie z planem ma objąć tereny, na których inwestycję chce realizować MDR Inwestycje.