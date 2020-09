Krakowska wokalistka Viki Gabor prezentuje swoją debiutancką płytę - "Getaway (Into My Imagination)"

Viki Gabor ma już na swoim koncie trzy nominacje do nagrody polskiego przemysłu muzycznego - Fryderyków. A skończyłą dopiero trzynaście lat Universal Music Poland

Wszystko wskazuje na to, że Kraków będzie miał wreszcie gwiazdę popu z prawdziwego zdarzenia. To trzynastoletnia Viki Gabor, która zeszłym roku wygrała Eurowizję Junior. 4 września swoją premierę ma jej debiutancka płyta – „Getaway (Into My Imagination)”, wydana przez koncern Universal.