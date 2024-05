Krakowski Festiwal Muzyki Filmowej ogłosił nominacje do nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku

Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku zostanie przyznana już po raz szósty. Spośród filmów i seriali z 2023 roku wybrano dziesięć tytułów, w których muzyka doskonale współgra z obrazem i reprezentuje najwyższy poziom artystyczny. O nominacjach zdecydował zespół programowy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

Następnie międzynarodowa Akademia Nagrody, w której skład wchodzą dziennikarze kulturalni i przedstawiciele krajowej i zagranicznej branży oraz instytucji muzycznych i filmowych, wybierze zdobywcę lub zdobywczynię Nagrody Głównej.

Równolegle (do 21 maja) trwa głosowanie, w którym wszyscy miłośnicy muzyki filmowej mogą wziąć udział poprzez formularz na stronie internetowej. Na podstawie jego wyników zostanie przyznana Nagroda Publiczności.

Lista nominowanych tytułów obejmuje szerokie spektrum kinematografii, od kameralnego filmu autorskiego poprzez kinowe przeboje aż po popularne seriale.

- W zeszłorocznych produkcjach słychać dominację muzyki ludowej i szeroko rozumianego folkloru. Pojawiły się także soundtracki wykorzystujące rozmaite rozwiązania progresywne, w tym wpływy awangardowe, brzmienia noise’owe czy eksperymentalny jazz. W polskiej muzyce filmowej nie brak też śmiałych eksperymentów łączących czasem bardzo odległe światy, na przykład baroku i elektroniki. Konkurs na najlepszą ścieżkę dźwiękową FMF ilustruje co roku tę niezwykłą stylistyczną i gatunkową różnorodność, a ponieważ także tym razem mamy do czynienia z twórcami doskonale już osadzonymi na rynku audiowizualnym, trudno przewidzieć wynik konkursu. Co roku werdykty Akademii i publiczności są zaskoczeniem – mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF i zarazem przewodniczący Akademii Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku.