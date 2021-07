Krakowski producent Bass Astral zapowiada swoją solową płytę - "Techno do miłości" - piosenką "Before I Died"

Kuba Tracz pochodzi z małopolskiej wsi Brzeźnica. Kiedy przyjechał do Krakowa, szybko stał się jedną z najważniejszych postaci tutejszej sceny muzycznej. Najpierw poznaliśmy go z występów i nagrań rockowej grupy Clock Machine, która odniosła lokalny sukces. Cała Polska pokochała go, kiedy powołał z wokalistą tegoż zespołu Igorem Walaszkiem duet Bass Astral x Igo. Dwie płyty nagrane przez krakowski projekt stały się bestsellerami, dzięki czemu na jego koncerty zaczęły przychodzić tłumy. Teraz Kuba Walaszek zapowiada swój pierwszy solowy album.

- Muzyka na płytę była komponowana, gwiżdżąc przy pianinie albo programowana mozolnie na komputerze. Są na niej kompozycje autorskie oraz remiksy utworów polskich kapel. Są to piosenki taneczne, jak i melancholijne, piosenki poważne i te lekkie. Momentami eksperymentalne, wzniosłe, a za chwilę boleśnie bezpośrednie. W swoich poszukiwaniach chciałem robić nagrania ambitne, tworzone z przypadku. Wpuszczać kontrolowany, melodyjny chaos i łączyć z zapadającymi w pamięć refrenami. Muzyka na tej płycie to miks gatunków - zapowiada producent.