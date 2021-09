Krakowskie centrum nowej sztuki żydowskiej CentrALT zaprasza na weekend pełen atrakcji

CentralALT zaprasza na nową wystawę

"Punkty odniesienia” to najnowsza wystawa w galeryjnej przestrzeni CentrALTu. Stanowi ona kolejny głos artystyczny mierzący się z zagadnieniem (nie)pamięci oraz napięciem pomiędzy tym, co widzialne a tym co niewidoczne w miejscach Zagłady. Ekspozycja "Punkty odniesienia” koncentruje się na materialności nie-miejsc pamięci — miejsc nieupamiętnionych, ale nie zapomnianych, tym razem eksplorując problem nawigacji i poruszania się w terenie, w którym to, co najważniejsze często pozostaje niewidoczne dla nieświadomego bądź niewytrenowanego oka.

Tytułowe punkty odniesienia to punkty orientacyjne wykorzystywane przez lokalne społeczności, badaczy czy aktywistów pamięci, by odnajdować w terenie ślady przeszłej przemocy. Czasem punktami odniesienia są rośliny, czasem zmiany w topografii, innym razem - charakterystyczne obiekty.

Wystawa „Punkty odniesienia” to efekt mierzenia się artystów i badaczy z wyzwaniem, jakie stanowi nawigacja po terytoriach, w których z pozoru nic nie ma (choć jest tak wiele). Jest także zapisem prób wykorzystania metod i narzędzi właściwych sztuce — w tym sztuce badawczej — do rozpoznawania, mapowania i dokumentowania tych przestrzeni. Ekspozycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia badawczo-artystycznego prowadzonego przez Fundację Zapomniane we współpracy z FestivALT, a także NSCAD University w Halifax (Kanada).