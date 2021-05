Krakowskie muzeum wyróżnione w europejskim konkursie. Zwiedzający mogą w nim zaglądać do magazynów i pracowni

Tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2021 otrzymało holenderskie Muzeum Historii Naturalnej w Lejdzie, ale oprócz nagrody głównej podczas wirtualnej gali 6 maja przyznano siedem wyróżnień specjalnych za 2020 rok oraz sześć za rok 2021. Wśród tak docenionych placówek, "od których inne europejskie muzea mogą się uczyć", znalazł się Thesaurus Cracoviensis - Centrum Interpretacji Artefaktów.

To jeden z najnowszych oddziałów miejskiego muzeum, otwarty w grudniu 2017 roku przy ul. Księcia Józefa. Na miejscu znajdują się nowoczesne magazyny i pracownie konserwatorskie, ale poza strefami dostępnymi tylko dla pracowników zorganizowano także otwarte dla publiczności ścieżki zwiedzania, które wiodą przez m.in. Skład bławatny, Starą bibliotekę, Arsenał czy Garderobę babci.

Zwiedzający mają więc szansę zobaczyć na co dzień nieeksponowane dzieła malarskie, grafikę, numizmaty, militaria, rzemiosło artystyczne, meble, a nawet szkopki krakowskie - wszystko, co przez lata gromadzono w Muzeum Krakowa, a co nie jest prezentowane na wystawach stałych, a tylko okazjonalnie pojawia się na ekspozycjach czasowych. Obecnie jednak krakowianie nie mogą odwiedzić nagrodzonych wystaw, bo oddział ten od listopada 2020 roku pozostaje zamknięty. Jak wyjaśnia Krzysztof Haczewski z Kancelarii Dyrektora Muzeum Krakowa, wiąże się to działaniami konserwatorów.