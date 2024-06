"Królestwo zwierząt" to niezwykły film science-fiction nagrodzony pięcioma Cezarami. W krakowskich kinach od piątku 14 czerwca

„Królestwo zwierząt” to najnowszy film w reżyserii Thomasa Cailleya, nagrodzony pięcioma Cezarami, najważniejszymi nagrodami filmowymi we Francji. Zbierający entuzjastyczne recenzje (aż 84% pozytywnych opinii na portalu Rotten Tomatoes!) hit francuskich kin (ponad 1 milion widzów!) opowiada o rodzinie próbującej odnaleźć się w świecie genetycznej epidemii. Film ten uplasował się na 11. miejscu w zestawieniu rodzimych produkcji, które we Francji w 2023 roku przekroczyły barierę jednego miliona sprzedanych biletów.

- To opowieść o relacji między 16-latkiem a jego ojcem w czasach, gdy w ludziach, niczym uśpiony gen, budzą się „zwierzęce instynkty”, zacierając granicę między byciem człowiekiem, a przynależnością do natury i mówi Thomas Cailley, reżyser filmu. - W obliczu kryzysu ekologicznego, uważam, że niezbędne jest tworzenie nowych narracji, które zgłębiają nasze relacje z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. Nie po to, by mówić o „nieuchronnym upadku” i powielać postapokaliptyczne opowieści, ale po to, aby oczami wyobraźni zobaczyć nową, zupełnie inną rzeczywistość - dodaje twórca filmu.