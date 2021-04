Krynica-Zdrój. Koronawirus zniszczył turystykę. Gminy uzdrowiskowe przeżywają kryzys, ale liczą, że odrobią starty w sezonie letnim [ZDJĘCIA

Majówka w czasie lockdownu. Hotele i pensjonaty pozostaną zamknięte do 3 maja. Na dłuższe wyjazdy nie ma co liczyć

Rząd przedłuża lockdown do 25 kwietnia. To oznacza poluzowanie obostrzeń na majówkę? Niestety nie. Hotele i pensjonaty pozostaną zamknięte także w trakcie majówki. To koniec z planów wyjazdowych na dłuższy weekend majowy. Minister zdrowia, Adam Niedzielski przekazał, że do 3 maja zamknięte będą hotele i pensjonaty. Rząd zdecydował się jedynie otworzyć od 19 kwietnia żłobki i przedszkola oraz umożliwił uprawianie sportu na świeżym powietrzu.