Krzysztof Zalewski potrafi panować nad swoim ego. Koncert rockowej gwiazdy w Krakowie już 16 lipca

Właściwie to wszystko przez mamę: to ona zapisała małego Krzysia, kiedy miał 5 lat, na lekcje pianina. Szybko się okazało jednak, że zamiast grać na fortepianie, chłopak woli śpiewać w szkolnym chórze. Dlatego kiedy nieco podrósł, założył z kolegami własny zespół – Loch Ness. Akurat w telewizji rozpoczęto nabór do pierwszej edycji „Idola”. Koledzy długo się nie zastanawiali i zgłosili Krzyśka do programu.

Chłopak została zakwalifikowany do udziału w show i w jego trakcie szedł jak burza. Z długimi włosami, w skórzanej kurtce, śpiewając mocnym głosem, zachwycił jurorów i widzów. I wygrał – a konsekwencją tego było wydanie debiutanckiej płyty „Pistolet”, którą firmował pseudonimem Zalef. Szybko jednak się okazało, że telewizyjna popularność nie przekłada się na sprzedaż albumu i biletów na koncerty. Nic więc dziwnego, że wytwórnia straciła zainteresowanie swym podopiecznym i zostawiła go na lodzie.