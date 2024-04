Kto będzie rządził w powiecie tatrzańskim po wyborach? PiS ma najwięcej radnych, ale za mało, by samodzielnie rządzić

Kto zostanie starostą tatrzańskim? Czy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości będzie miał szansę utrzymać stanowisko? Języczkiem u wagi w tym roku w powiecie tatrzańskim okazuje się Jedność Tatrzańska – lokalne ugrupowanie, które od ponad 20 lat funkcjonuje na tatrzańskiej mapie samorządowej.

Walka o większość Rada powiatu tatrzańskiego liczy 19 radnych. W wyniku wyborów z 7 kwietnia kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli 9 mandatów, komitet „Dla Podhala” – 4 mandaty, a Jedność Tatrzańska uzyskała 6 mandatów. By mieć większość, potrzeba 10 radnych. Najbliżej tego jest PiS – brakuje mu tylko jednego głosu. Jan Piczura, szef struktur PiS w powiecie tatrzańskim w rozmowie z „Gazetą Krakowską” mówi, że skoro w kończącej się kadencji Jedność Tatrzańska współpracowała z PiS i ta współpraca została oceniona pozytywnie, będą czynione zabiegi, by współpraca ta była kontynuowana. Z kolei komitet „Dla Podhala” – którego kandydatem na burmistrza Zakopanego był Mariusz Koperski (odpadł z wyborczej walki w pierwszej turze), przez całą kampanię wyborczą mówił o konieczności zmiany polityki nie tylko w mieście Zakopane, ale i w powiecie tatrzańskim. Krytykował to co działo się za rządów burmistrza i starosty z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto komitet miał poparcie w wyborach samorządowych Koalicji Obywatelskiej. Żeby mógł uzyskać większość, musiałby wejść w koalicję i pozyskać sześć głosów. Z uwagi na fakt, że do PiS mu daleko, ich jedynym potencjalnych koalicjantem jest Jedność Tatrzańska.

Zbigniew Szczerba, lider komitety „Dla Podhala”, który 7 kwietnia dostał się do rady miasta Zakopane, nie ukrywa, że będą prowadzone rozmowy ws. rady powiatu. Nie ukrywa też, że bliżej jest im do Jedności niż do PiS. Nie chce jednak zdradzić, czy pierwsze rozmowy z Jednością ws. koalicji już zostały nawiązane. Zapowiada, że jako komitet będą chcieli zgłosić swojego kandydata do zarządu powiatu tatrzańskiego. Jedność Tatrzańska wprowadziła do rady powiatu sześciu kandydatów – w tym m.in. Stanisława Łukaszczyka, Janusza Pawlikowskiego, czy Andrzeja Skupnia – wieloletnich działaczy Jedności. Andrzej Skupień - były wicestarosta tatrzański, a obecnie wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego - jest de facto liderem organizacji. Na pytanie jak zachowa się Jedność w nowej radzie powiatu, odpowiada bardzo dyplomatycznie: jest za wcześniej, by o tym mówić. Zaznacza jednak, że rozmowy będą prowadzone.

Kto na starostę? Taki układ sił może oznaczać, że praktycznie każde ugrupowanie będzie dążyło do tego, by mieć swojego przedstawiciela w zarządzie powiatu. Do podziału jest pięć stanowisk, w tym starosta i wicestarosta. Łakomym kąskiem jest także stanowisko przewodniczącego rady powiatu. Najważniejsze oczywiście są funkcje starosty i wicestarosty. Jan Piczura jako jedyny jak na razie mówi wprost o kandydacie. - Naszym będzie Piotr Bąk, dotychczasowy starosta. To osoba, która sprawdziła się w tej roli – mówi szef struktur PiS pod Giewontem. Zbigniew Szczerba i Andrzej Skupień są tutaj oszczędni w informacjach. - O nazwiskach na razie nie ma co mówić. To zdecydowanie za wcześniej – mówi Szczerba. Podobnie uważa Skupień. On jednak jako lider Jedności i były wicestarosta jest jednym z potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

Z kolei komitet „Dla Podhala” wprowadził do rady powiatu tatrzańskiego Agatę Wojtowicz – szefową Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Uzyskała ona najlepszy wynik wyborczy spośród wszystkich kandydatów startujących do powiatu tatrzańskiego. Zdobyła 1511 głosów, o 12 głosów więcej niż Piotr Bąk. Pojawiają się więc głosy, że być może ona mogłaby zostać wystawiona jako kandydat na starostę, z uwagi na skalę poparcia wyborców. - Na razie o takich propozycjach w ogóle nie rozmawiamy. Poczekajmy aż utworzy się jakaś koalicja. Proszę pamiętać, że w historii powiatu zdarzały się sytuacje, że nagle radni zmieniali zdanie pomimo wcześniejszych ustaleń – mówi Wojtowicz. Chodzi o wybory w 2010 roku, gdy w czasie wyboru starosty jeden z radnych wybranych z list PiS – Jan Budz z Bukowiny Tatrzańskiej, zagłosował inaczej niż jego koledzy. W efekcie starostą ponownie został Andrzej Gąsienica-Makowski (Jedność Tatrzańska), wicestarostą Andrzej Skupień, a Jan Budz – wiceprzewodniczącym rady. Wtedy zarząd powiatowy PiS apelował do radnego Budza, by złożył mandat nazywając jego zachowanie „nieuczciwym i nielojalnym”. Radny apeli nie posłuchał.

Gdyby Agata Wojtowicz została starostą – byłaby pierwszą kobietą, która sprawowałaby ten urząd pod Giewontem. Starosta spoza rady? Według przepisów starostą, wicestarostą i członkiem zarządy nie musi być osoba, która wcześniej zdobyła mandat radnego w wyborach powszechnych. Inaczej mówiąc – starostą może być ktoś spoza składu rady. Choć zwyczajowo przyjęło się, że starostę wybiera się spośród radnych. Skoro jednak przepisy dopuszczają możliwość wybory starosty spoza rady, niewykluczone że takowy kandydat się pojawi. Np. komitet „Dla Podhala” może pokusić się o zgłoszenie kandydatury Mariusza Koperskiego, który przegrał wybory na burmistrza Zakopanego. To mieszkaniec Kościeliska, sekretarz urzędu gminy Kościelisko i radny powiatu tatrzańskiego kończącej się kadencji. Wcześniej także sprawował funkcję wiceburmistrza Zakopanego. - A może powinien być to zarząd ekspercki – rzuca pomysł Agata Wojtowicz.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym rada powiatu na wybór nowego zarządu ma trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyniku wyborów. Jeżeli nie uda się tego zrobić, rada ulegnie rozwiązaniu i rozpisane zostaną wybory przedterminowe.

Wideo O prawie do aborcji w Sejmie