Kto wygra bitwę o Kraków? 8 na 10 wniosków dotyczy dalszej zabudowy miasta. Aktywiści namawiają do składania uwag w sprawie Planu Ogólnego Marcin Banasik

- Ten plan będzie biblią planowania przestrzennego w Krakowie, z którym przez ostatnich 20 lat mieliśmy ogromne problemy - mówi Joanna Malita-Król z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Ponad 14 tys. wniosków wpłynęło do urzędu miasta ws. Planu Ogólnego. - Z naszych informacji wynika, że 8 na 10 z nich dotyczy dalszej zabudowy i rozlewania się miasta - informują przedstawiciele Koalicji Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta", apelując do mieszkańców, aby wykorzystali ostatnie dni na złożenie swoich uwag. - To będzie pierwszy duży sprawdzian dla nowej władzy - dodają. Aktywiści przygotowali też wzór wniosku do urzędu i zachęcają mieszkańców do jego wykorzystania.