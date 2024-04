Kto zostanie dyrektorem Starego Teatru? Minął termin zgłaszania kandydatur Anna Piątkowska

Do końca maja poznamy nazwisko osoby, która od nowego sezonu pokieruje Starym Teatrem Wojciech Matusik

Do 15 kwietnia mieli czas na zgłoszenia chętni, by pokierować Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. Póki co, ministerstwo nie zdradza personaliów kandydatów. Nazwiska osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu mamy poznać w maju. To pierwszy od blisko dekady konkurs w Starym Teatrze.