Stary Teatr będzie miał nowego dyrektora. Nazwisko poznamy wkrótce

Umiejętność współpracy z zespołem to kompetencja, na którą zwraca uwagę również Hanna Wróblewska, dyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN w rozmowie z PAP.

"Zależy nam na zachowaniu i rozwoju dorobku Starego Teatru oraz na tym, by kandydaci poradzili sobie z marką, jaką jest ta instytucja. Oczekujemy też, że zapewnią rozwój tej placówki zgodnie z jej misją i we współpracy z zespołem oraz - co jest bardzo ważne - z poszanowaniem publiczności" - mówi Hanna Wróblewska Grzegorzowi Janikowskiemu z PAP.