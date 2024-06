Kulinarne hity naszych mam. Kotlety z jajek, sałatka jajeczno-ziemniaczana i jajecznica z pomidorami. Zobacz, jak je zrobić

Jajecznica z pomidorami

Jajecznica z pomidorami. Fot. materiały prasowe

Przysmak do przygotowania którego będziemy potrzebowali, oprócz jaj, trzy spore, bardzo dojrzałe, ale twarde pomidory. Warzywo kroimy w grubą kostkę odrzucając nasiona i sok. Smażymy jajecznicę do ulubionej konsystencji, mieszamy z nią pomidory i zagrzewamy przez kilka minut.

W starszym przepisie na to danie pokrojone pomidory dusimy z masłem, przecieramy przez sito, zaprawiamy łyżką mąki i zasmażamy. Następnie rozprowadzamy szklankę rosołu lub bulionu. Wszystko zagotowujemy, dodajemy pieprz, sól i łyżeczkę masła. Usmażoną oddzielnie jajecznicę polewamy sosem na talerzu.