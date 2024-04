Drugie śniadanie do szkoły z jajem. Trzy pomysły na pyszne kanapki [PRZEPISY]

Jajko – dlaczego warto

Rozpoczęcie roku szkolnego oznacza, że rodzice uczniów powrócą do codziennego treningu kreatywności, komponując kanapki pakowane do tornistrów i plecaków. Wbrew pozorom wcale nie jest to proste, ponieważ właściwy dobór składników ma duży wpływ na to czy nasze dziecko dostanie zdrowy i regenerujący posiłek. Warto zatem zadbać, aby w śniadaniu znalazły się produkty pożywne, lekkostrawne i bogate w witaminy oraz składniki mineralne.

- Wszystkie wymienione zalety posiada jajko – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. - Dlatego warto je na stałe włączyć do śniadaniowego menu ucznia. Jedna sztuka ważąca 50-70 g zawiera tylko 75 kcal i ok. 6,2 g łatwo przyswajalnego białka. Zawarte w jajkach tłuszcze nie powodują tycia, ponieważ większość to korzystne tłuszcze nienasycone. Jajko to także źródło witamin A, E, D, K, z grupy B oraz kwasu pantotenowego. Ze składników mineralnych w jajku występują w nim magnez, żelazo, jod, potas, wapń, fosfor, sód, cynk, fluor, krzem, miedź, selen, mangan i siarka.