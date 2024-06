Domowe przekąski. Burger amerykański z sadzonym jajkiem. Zobacz przepis

Jajko sadzone to doskonały dodatek do burgera. Z pewnością wzbogaci smak burgera i jest przy tym zdrowym dodatkiem.

Hamburger jest symbolem amerykańskiej kuchni, jednak obecnie wielbicieli charakterystycznej, ciepłej kanapki z kotletem znaleźć można na każdej szerokości geograficznej. Wariacje tej potrawy znajdują się w menu wielu lokali typu fast food, jak również w kraftowych burgerowniach czy ekskluzywnych restauracjach. Jednak bez wątpienia najlepiej smakuje burger samodzielnie wykonany w domu, zwłaszcza ten według naszego przepisu. Zobacz, jak zrobić burgera w stylu amerykańskim z jajkiem sadzonym.

Skąd się wziął hamburger?

Nazwa hamburger pochodzi oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, gdzie w XIX wieku zajadano się przekąskami w formie bułki z nadzieniem z mięsa wołowego. Potem pomysł ten, wraz z niemieckimi emigrantami, dotarł za Wielką Wodę i stał się niezwykle popularny w Nowym Jorku. Tak rozpoczęła się legenda, a do dzisiaj trwają spory, kto przyrządził pierwszego amerykańskiego burgera.

Tego sporu nie rozstrzygniemy, ale z przyjemnością zaproponujemy przepis na domowego american burgera z jajem sadzonym. Możecie wykonać go w domu od A do Z – od samodzielnego upieczenia bułki i kotleta, po przygotowanie pysznych dodatków z jajkiem na czele.

– Jajko sadzone to doskonały dodatek do burgera – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. ­ Ponieważ jest to dosyć kaloryczna przekąska, jajko warto usmażyć na wodzie zamiast na tłuszczu. Z pewnością wzbogaci smak burgera i jest przy tym zdrowym dodatkiem. Zawiera m.in. witaminę B12, ważną dla naszego układu nerwowego i zdrowe tłuszcze, takie jak korzystny dla serca kwas oleinowy.

Przepis na burgera amerykańskiego z jajem sadzonym

Składniki na bułkę do burgera

2 jaja rozmiar M

250 g mąki pszennej typ 650

100 ml wody

5 g drożdży

1 łyżka oliwy

1 łyżka cukru

1 łyżka sezamu Sposób przygotowania:

Drożdże i cukier dokładnie rozpuszczamy w wodzie, a następnie odstawiamy w ciemne, spokojne, ciepłe miejsce na 15 minut.

Do miski wsypujemy mąkę i wlewamy wodę, wbijamy jajko i dodajemy drożdże. Ugniatamy ciasto do uzyskania gładkiej konsystencji. Przykrywamy je, ale tak, żeby był dostęp powietrza i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Następnie formujemy bułki. Przekładamy je na blachę z papierem do pieczenia i odstawiamy do wyrośnięcia.

Wyrośnięte bułki smarujemy żółtkiem i posypujemy sezamem. Wstawiamy do piekarnika, wyłączając wszelaki nawiew i pieczemy w temperaturze 180°C przez 25 min.

Składniki na kotleta do burgera 1 jajo rozmiar M

200 g polędwicy wołowej

2 ząbki czosnku

1/2 cebuli

1/2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki

1/2 łyżki drobno posiekanej kolendry

szczypta suszonego chili

pieprz, sól Sposób przygotowania:

Cebulę drobno siekamy i lekko podsmażamy na patelni do zarumienienia. Mięso drobno siekamy nożem i przekładamy do miski. Dodajemy wcześniej przygotowaną cebulę, wyciśnięty przez praskę czosnek, natkę pietruszki, kolendrę, chili, żółtko jaja i dokładnie mieszamy. Formujemy kotlety. Grillujemy na patelni grillowej bez tłuszczu, po obydwu stronach do uzyskania pożądanego stopnia wysmażenia. Dodatkowe składniki burgera 1 jajo rozmiar M

1 liść sałaty

2 plastry czerwonej cebuli

1/2 ogórka konserwowego

1/2 pomidora

4 łyżki jogurtu naturalnego

1/2 ząbka polskiego czosnku

pieprz, sól

Wykonanie i złożenie burgera

Przygotowujemy na patelni jajo sadzone. Upieczone wcześniej bułki przekrawamy na pół i delikatnie podpiekamy w temperaturze 200°C do zarumienienia. Jogurt mieszamy z solą, pieprzem i wyciśniętym przez praskę czosnkiem, otrzymując sos czosnkowy. Grillujemy lekko czerwoną cebulę. Delikatnie smarujemy połówkę bułki sosem czosnkowym, następnie kładziemy liść sałaty, kotlet, grillowaną czerwoną cebulę, kilka plasterków ogórka konserwowego, smarujemy bardziej obficie sosem czosnkowym i na to kładziemy jajko sadzone, plastry pomidora, na koniec nakładamy kolejną warstwę sosu czosnkowego i przykrywamy drugą połówką bułki. Smacznego!

