Kultura w Budżecie Obywatelskim Małopolski. Mieszkańcy mogą oddać głos na koncerty, warsztaty lub festiwale

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Małopolski 2021. To 5. edycja programu, w ramach którego mieszkańcy województwa swoimi głosami decydują o zagospodarowaniu środków z Budżetu Województwa Małopolskiego. W tym roku Małopolanie mają do dyspozycji 12 milionów złotych i 234 zakwalifikowanych projektów, wśród których prym wiodą zadania dotyczące sportu i kultury.

To wynika z potrzeb ducha i ciała - komentuje Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. - Wydaje się, że ten trudny okres pandemii w dużej mierze ukierunkował obywateli, przyczynił się do tego, w którą stronę szły pomysły Małopolan zgłaszane jako projekty w Budżecie Obywatelskim. Widzimy w nim, jak ograniczone przez długi czas aktywności związane z ruchem, rekreacją i sztuką odzwierciedlają się w największej liczbie zgłoszeń dotyczących sportu i właśnie kultury