Kurier złożył „niemoralną propozycję" 14-latce pod Tarnowem. Idzie na rok do więzienia

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2019 r. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że wracała do domu, miała na uszach słuchawki, bo słuchała muzyki. Minęła mężczyznę, który zawrócił i ją dogonił, po czym złapał za ramię i zaczął molestować. Świecił przy tym latarką z terminala płatniczego, a drugą rękę manipulował przy spodniach. Zaproponował dziewczynce „wymianę”. Jeśli ona pokaże mu piersi, to on jej swojego członka.

14-latka się nie zgodziła i zaczęła uciekać. Biegnąc zadzwoniła do brata i wykrzyczała, że goni ją pedofil. Zapłakana szybko dotarła do oddalonego o 200 m domu. Jej brat i jego znajomy wsiedli na rowery, by ująć sprawcę, ale Sławomir S. zdążył już zniknąć i odjechał służbowym autem do centrali firmy w Tarnowie. Rodzina pokrzywdzonej zawiadomiła policję, która zatrzymała sprawcę napaści po 5 dniach.