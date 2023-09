Legendarny brytyjski zespół synth-popowy OMD wystąpi 8 lutego 2024 roku w ICE Kraków

Ich wielki przebój "Enola Gay" grają radiostacje w całej Polsce - choć ma już 43 lata. Brytyjski duet OMD jest bowiem jednym z pionierów synth-popu. Mimo ponad czterech dekad na scenie, Andy McCluskey i Paul Humphreys nie zwalniają tempa. 27 października ukaże się ich nowa płyta "Bauhaus Staircase". W ramach jej promocji zespół wystąpi 8 lutego 2024 roku w ICE Kraków.

Pełna nazwa grupy to Orchestral Manouvres In The Dark. Andy McCluskey i Paul Humphreys założyli ją w 1978 roku w Liverpoolu. Zafascynowani dokonaniami Krafwterk, Briana Eno i Giorgio Morodera postanowili tworzyć piosenki pop na instrumentach elektronicznych. Ich pierwszy singiel "Electricity" okazał się genialny w swej prostocie i stał się impulsem do narodzin całego nurtu muzycznego zwanego synth-popem lub electro-popem. Jeszcze większym hitem okazał się kolejny singiel formacji - "Enola Gay", którego tytuł został zaczerpnięty od nazwy amerykańskiego bombowca, który zrzucił bombę atomową na Hiroszimę. Do dziś zespół nagrał czternaście studyjnych albumów, z których "OMD", "Organisation" i "Atchitecture & Morality" należą do klasyki synth-popu.

Teraz formacja nie dość że powraca na scenę, to na dodatek zapowiada nowy album “Bauhaus Staircase”, który ukaże się 27 października. Wyrazisty, zabarwiony glamem krążek powstał przy współpracy z rockowym producentem Davidem Wattsem, wnoszącym do stylu OMD nowe elementy. Jak mówią muzycy, jest to ich najbardziej politycznie zaangażowana płyta, na której realizują swoje ambicje, by być jednocześnie jak Stockhausenem i ABBĄ. Zamiast spoczywać na laurach i odcinać kupony od nostalgii, artyści patrzą w przyszłość: zarówno w tekstach nowych piosenek, jak i odważnych elektronicznych brzmieniach.

Wpływ OMD na muzykę pop lat 80. jest nieoceniony, to oni jako jedni z pierwszych wynieśli do mainstreamu brzmienia syntezatorów i stali się jednym z najbardziej kochanych brytyjskich zespołów. Do tej pory sprzedali ponad 15 milionów albumów oraz 25 milionów singli, a pośród nich takie ponadczasowe przeboje, jak “Enola Gay”, “Maid of Orleans”, "Tesla Girls" czy "Sailing On The Seven Seas" oraz wybitny album “Architecture & Morality” 1981 roku.

OMD wystąpią u nas w przyszłym roku w Gdańsku (6 lutego, B90), w Warszawie (7 lutego, Stodoła) oraz w Krakowie (8 lutego, ICE). Bilety w cenach od 199 zł trafią do sprzedaży 22 września 2023 roku o godzinie 10 na stronach internetowych fource.pl, GoOut.pl, eBilet.pl, Eventim.pl oraz Ticketmaster.pl. Do cen biletów mogą zostać doliczone opłaty serwisowe.