Legendarny zespół metalowy Pantera ogłosił, że wystąpi 4 lutego 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie Paweł Gzyl

Pantera Live Nation

Dla pokolenia fanów rocka dorastających w latach 90. to zespół kultowy. Amerykańska grupa Pantera wyrusza na początku przyszłego roku na trasę koncertową po Europie. W jej ramach dotrze do Polski i zagra koncert 4 lutego w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek 28 czerwca na stronie internetowej LiveNation.pl o godz. 10.