Libiąż. Kopalnia Janina będzie fedrować bliżej Chrzanowa i Babic. Mieszkańcy na razie nie mają co liczyć na odszkodowania

Stanowiska sejsmometryczne AMAX znajdujące się w Chrzanowie i Babicach nie odnotowały przekroczenia takiej wartości, dlatego jego mieszkańcy nie mogą liczyć na naprawę uszkodzonych nieruchomości.

Chcielibyśmy, aby kopalnia nie generowała wstrząsów, ale tak się nie da

- mówi Edward Paździorko, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, Tauron Wydobycie.

Eksploatacja ściany 707 wywołała od początku grudnia ub. roku do chwili obecnej już 1011 wstrząsów. Większość z nich jest tak słaba, że nie odczuwają ich nawet mieszkańcy wsi Żarki. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców ograniczony dobowy postęp ściany do 4,5 metra. Trudno jednak mówić, by rozwiązało to problem.