Limanowa. Baraże w czwartej lidze. Komu się udało, komu nie?

Liderująca Unia Tarnów w ostatnich kampaniach: 2018/2019 oraz 2019/2020 jako triumfator czwartoligowych zmagań automatycznie trafiała do baraży o awans szczebel wyżej. I dwukrotnie odbijała się od ściany, trzeba przyznać będąc przy tym dość daleko od upragnionego celu. Tarnowianie najpierw rywalizowali w czerwcowym dwumeczu z Jutrzenką Giebułtów. Zwycięzca czwartej ligi w grupie zachodniej u siebie pokonał Unię 1:0 po golu Tomasza Kawy, zaś w rewanżu rozgrywanym przy ulicy Zbylitowskiej ponownie zwyciężył, tym razem 2:0 po trafieniach Krzysztofa Michalca i wspomnianego Kawy.

Drugi raz Unia pukała do trzecioligowych bram sezon później. W lipcowym dwumeczu barażowym na drodze ekipy z Tarnowa stanęły silne rezerwy Cracovii. Silne, bo w kadrze „Pasów” znalazło się kilku zawodników z pierwszej drużyny. Mowa choćby o napastnikach Sebastianie Stróziku i Brazylijczyku Viniciusie czy pomocniku rodem ze Słowacji Tomasie Vestenickym. I to właśnie ten zawodnik, reprezentujący obecnie barwy rosyjskiego drugoligowca Czajki Piesczanokopskoje, był wiodącą postacią baraży z Unią. W Tarnowie skończyło się na remisie 1:1. Unia jeszcze do 87. minuty prowadziła 1:0 po bramce Kacpra Ostrowskiego, ale w samej końcówce Vestenicky zdołał pokonać Łukasza Lisaka. Rewanż należał już do krakowian, którzy rozbili gości z Tarnowa 4:0. Dwa gole zdobył nie kto inny jak Vestenicky, po jednym dołożyli Michał Rakoczy i po „swojaku” Mateusz Nowak.