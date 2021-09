Limanowianka czyni cuda. Dr Anna Chrapusta wraz z zespołem przyszyła rękę odciętą maczetą. Mężczyzna padł ofiarą brutalnego ataku [ZDJĘCIA]

W środę krakowska mikrochirurg poinformowała o tej skomplikowanej operacji na Facebooku zamieszczając tam zdjęcie dłoni prze i po przyszyciu.

- Dzisiaj trochę inne before and after. Największą radość w byciu chirurgiem plastycznym dają mi właśnie takie operacje w szpitalu. Moim zadaniem jako lekarz jest pomoc ludziom w potrzebie, dlatego tak ważna jest dla mnie praca jako ordynator w szpitalu L. Rydygiera w Krakowie - napisała dr Anna Chrapusta.