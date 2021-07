Lukas Hrosso, golkiper Cracovii: Nie wiemy, kto jest bramkarzem numer 1

Nie było wiadomo, który z bramkarzy stanie między słupkami bramki Cracovii. Od kiedy było wiadomo, że będzie to pan?

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto zacznie sezon. Trener chciał, byśmy walczyli do końca. Może na jeden, dwa dni przed meczem dowiedzieliśmy się, jak będzie. W sparingach broniliśmy właściwie po równo z Karolem i Adamem. Trener chciał widzieć, jak zaprezentujemy się w całym meczu, potem zmienialiśmy się po połowie. Szkoleniowiec nie powiedział nam, kto będzie numerem 1, numerem 2 itd.

Teraz jest już ustalona hierarchia, jest powiedziane, że gracie do pierwszego błędu, czy jakoś inaczej?

Nikt na to nie patrzy. Po prostu, teraz broniłem ja i zobaczymy, co będzie dalej. Muszę iść od meczu do meczu, a tylko ode mnie będzie zależało, czy zagram w kolejnych spotkaniach.