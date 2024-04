Łukasz Gibała przedstawił program w dziedzinie turystyki. O Aleksandrze Miszalskim powiedział: "Zachowywał się etycznie wątpliwie"

Skorzystać z wzorców z Amsterdamu, Barcelony, Berlina i Paryża

Wśród jego postulatów jest promowanie Krakowa w taki sposób, by przyciągać tzw. turystów jakościowych. – To korzystne również dlatego, że taki turysta zostawia w mieście więcej pieniędzy – argumentował kandydat Krakowa dla Mieszkańców. Przekonywał, że trzeba zachęcać turystów do zwiedzania całego miasta, a nie tylko zabytkowego centrum. – Kraków to nie tylko Rynek, Wawel i Kazimierz. Każda z dzielnic ma swoją interesującą historię, np. Nowa Huta – słynne planowanie przestrzenne, a Krowodrza – modernistyczną architekturę – dodał.

Łukasz Gibała o turystycznych powiązaniach kontrkandydata

Aleksander Miszalski odpowiedział w mediach społecznościowych

We wspomnianej rozmowie zapytaliśmy Aleksandra Miszalskiego, czy nie ma obawy, że w debatach podczas kampanii pojawią się wątpliwości, czy jako prezydent może Pan sprzyjać biznesowi turystycznemu? Kandydat Platformy Obywatelskiej odpowiedział:

"Każdy turysta zostawia u nas pieniądze i trzeba dbać o to, by przyjeżdżali do nas goście z całego świata. Trzeba też dbać o mieszkańców, byśmy nie skończyli jak inne znane turystyczne miasta Wenecja, Barcelona czy Dubrownik. W Wenecji szukając rozwiązań wprowadzono już opłatę dla turystów. U nas problemem jest rosnący proceder mieszkań na wynajem. W tym przypadku potrzebne są zmiany ustawowe. Nikt nie chce miasta, które będzie dla turystów, a nie dla mieszkańców. Amsterdam ogranicza liczbę miejsc hotelowych. Problemem jest też zakłócanie ciszy nocnej. Już jako radny dzielnicowy wnioskowałem o to, by utworzyć w Krakowie funkcję burmistrza nocnego, kontrolującego nocne życie w mieście, dbającego o spokój i porządek. To rozwiązanie, które sprawdza się w wielu krajach zachodnich".