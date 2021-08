Łukasz Paluch, były golkiper Cracovii: Bramkarz musi czuć, że się na niego stawia

3:2 dla Hrosso

Po pięciu meczach 3:2 prowadzi Słowak, który zaczął sezon i po dwóch występach ustąpił miejsca koledze. W ostatnim spotkaniu z Jagiellonią znów zajął miejsce między słupkami. Można zastanawiać się, czy system rotacyjny jest korzystny dla zespołu, czy też lepiej wybrać podstawowego golkipera i jego zmiennika. Czy to komfortowa sytuacja dla trenera, czy wręcz przeciwnie? Trener Michał Probierz wyraźnie dał do zrozumienia przed sezonem, że u niego nie ma bramkarza numer jeden.

- Moim zdaniem powinna być hierarchia, pod warunkiem, że ktoś się prezentuje przyzwoicie - mówi Łukasz Paluch, były bramkarz Cracovii, jej wychowanek, baczny obserwator występów krakowskiego klubu. - Powinno się grać do jakiegoś większego błędu. Gdy jest bardzo rażący, wpływający na wynik meczu, to może być nawet jeden. Dziwię się trenerowi Probierzowi, bo nie tak dawno postawił na Peskovicia, który był świadomy tego, że jest podstawowym bramkarzem i były z tego korzyści.