Maciej Palczewski, były trener bramkarzy Cracovii, obecnie w Lechu Poznań: Nie szukałbym kozła ofiarnego w Karolu

Niemczycki, Hrosso? Bez znaczenia

Czy spodziewał się w bramce Cracovii zobaczyć Karola Niemczyckiego?

- Nie miało to dla nas większego znaczenia, bo on, jak i Hrosso, to dwaj dobrzy bramkarze. Nie było to więc zaskoczenie, ale nie mówię, że się tego spodziewałem – mówi Palczewski. - Obaj znają swój fach. Nie zmieniło to naszego nastawienia. Nie poruszaliśmy tego tematu na odprawach.

Sporo emocji wzbudziła pierwsza bramka dla Lecha, która padła po strzale Bartosza Salamona. Czy bramkarz „Pasów” zawinił?

- Karol ma bardzo dobrego trenera bramkarzy (Marcina Cabaja – przyp.) i oni sobie wspólnie przeanalizują tę sytuację – mówi Palczewski. - Moim zdaniem to nie była taka łatwa sytuacja, jakby się wszystkim wydawało. Wiem, jak Bartek Salamon uderza. Nie oceniałbym tego jednoznacznie, że to błąd Karola. To moja prywatna opinia, nie jako trenera. Co do drugiej bramki, to nie miał szans na obronę.