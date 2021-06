Maciej Palczewski: Odszedłem z Cracovii, by poszukać nowych wyzwań

To moja całkowicie suwerenna decyzja. Chcę podkreślić, że nikt mnie z Cracovii nie wyrzucał, nie miały na nią wpływu żadne fakty związane z Cracovią. Podjąłem ją po głębokim namyśle. W piłce takie zmiany to normalność.

No właśnie, odchodzi pan do Lecha, za którym kiepski sezon, a to klub z ogromnymi ambicjami. Czy nie boi się pan, że siada na „gorące krzesło”, bo w Poznaniu mogą być niecierpliwi?

Cóż, taka jest praca trenera. Nie możemy przewidzieć, co zdarzy się za miesiąc, dwa, przy czym proszę zwrócić uwagę, że osoby decyzyjne akurat w Poznaniu – porównując zresztą kraju – są względem szkoleniowców stosunkowo cierpliwe. Lech to wielki klub, z ambicjami. Mogę się tylko cieszyć, że zwrócił na mnie uwagę. Nie miałem do tej pory przyjemności współpracować z trenerem Maciejem Skorżą. Wiele słyszałem na temat jego warsztatu, dlatego cieszę się, że to kolejne uznane nazwisko, u boku którego będę mógł się rozwijać.