Majka Jeżowska kończy dziś 64 lata. Pochodząca z Nowego Sącza piosenkarka właśnie wydała nowy singiel z Malikiem Montaną

Majka Jeżowska i Malik Montana we spólnym utworze

W wigilię Dnia Matki, 25 maja, swoje urodziny świętuje Majka Jeżowska, piosenkarka znana przede wszystkim z takich utworów jak: „A ja wolę moją mamę”, czy „Wszystkie dzieci nasze są”. W tym roku artystka, której utwory nucą kolejne pokolenia Polaków, kończy 64 lata.

Z datą urodzin niemal zbiegła się premiera jej najnowszego utworu. Na platformach streamingowych (24 maja) pojawił się utwór pt. "Bawmy się w życie", który wykonuje wspólnie z Malikiem Montaną. O ich współpracy artystka opowiada m.in. na swoim profilu na Instagramie.

Muzykę do piosenki "Bawmy się w życie" skoponowała Majka Jeżowska. Tekst to wspólne dzieło Jacka Cygana, z którym artystka współpracuje od lat, oraz Malika Montany. Za produkcję odpowiada nbalvcky. W tekście można usłyszeć wiele odwołań do największych przebojów wokalistki pochodzącej z Nowego Sącza, jak chociażby: "A ja wolę moją mamę", "Laleczka z Saskiej porcelany" czy "Najpiękniejsza w Klasie".