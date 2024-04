Majówka w Zakopanem. "Przeogromne zainteresowanie". Zapowiada się spory najazd gości

Wszystko wskazuje na to, że majówka 2024 będzie wyjątkowo tłoczna w Zakopanem

Wszystko wskazuje na to, że szykuje się potężny najazd turystów na długi weekend majowy. - Zainteresowanie jest potężne, kilkaset procent większe w porównaniu do weekendów poprzedzających majówkę – przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem.

Tegoroczna majówka już za nieco ponad dwa tygodnie. Tegoroczny układ kalendarza jest sprzyjający. 1 maja wypada w środę, a 3 – w piątek. To oznacza, że wystarczy wziąć urlop na 2 maja i mamy aż pięć dni wolnego. Jeśli ktoś chciałby wypoczywać dłużej, to przy trzech dniach urlopu – 29 i 30 kwietnia, a także 2 maja, może uzyskać aż 9 dni wolnego. Taki układ kalendarza powoduje, że zainteresowaniem pobytem w Zakopanem jest bardzo dużo. - Obserwujemy przepotężne zainteresowaniem tym okresem. W niektórych obiektach ilość zapytań na ten okres jest większa o 600-700 procent w stosunku do zainteresowania weekendami przed i po majówce – mówi Karol Wagner. Bardzo dużo z tych zapytań kończy się faktycznymi rezerwacjami. - U nas z obiekcie sprzedaż majówki ruszyła wręcz lawinowo zaraz po świętach Wielkiej Nocy. Rezerwacje są zazwyczaj na trzy noce. Rezerwuje się zarówno sama majówka, czyli okres od 1 do 5 maja, ale i te kilka dni wcześniej od 27 kwietnia do 30 kwietnia. Myślę, że jeśli te rezerwacje się utrzymają, będzie to bardzo dobry czas dla branży turystycznej pod Tatrami – mówi pani Władysława, prowadząca mały pensjonat na zakopiańskiej Olczy.

Emilia Glista z agencji Joint System, która współpracuje z hotelami i pensjonatami w górach w pozyskiwaniu klientów, zaznacza, że w pierwszej kolejności rezerwują się obiekty ze średniej półki. - To obiekty, które oferują stosunkowo dobrą jakość do ceny. Czyli niewysoka cena i standard ze średniej półki. Te obiekty najtańsze, kwatery o bardzo niskim standardzie, nie cieszą się zainteresowaniem już od jakiegoś czasu. To efekt dużej, coraz większej konkurencji w górach – mówi kobieta.

Pobyty w czasie majówki są droższe niż inne weekendy wiosenne. Średni wzrost cen w czasie majówki jest w granicach 10-17 proc. w stosunku do weekendów przed majówką. Choć zdarzają się i takie oferty, gdzie cena podskoczyła dwukrotnie. Jak jednak zaznacza branża turystyczna, ile ostatecznie trzeba będzie zapłacić za nocleg – to będzie zależało do zainteresowania, jak i od pogody, która jest kluczowym czynnikiem jeśli chodzi o wypoczynek w górach.

