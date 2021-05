Makabryczne odkrycie na Wiśle koło Szczucina. Strażacy z Dąbrowy Tarnowskiej wydobyli z rzeki ciało kobiety [ZDJĘCIA]

Kraków. Do pacjentów, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia, jeżdżą strażacy. Powód? Brak wolnej karetki

Krakowscy strażacy tylko w marcu dziesięć razy wyjeżdżali do pacjentów, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na miejscu wcielali się w rolę ratowników medycznych. Powodem takich sytuacji jest rosnąca liczba zdarzeń medycznych, szczególnie covidowych. Efekt jest taki, że nieraz brakuje karetek. Dlatego wojewoda małopolski Łukasz Kmita co jakiś czas zwiększa liczbę zespołów ratownictwa medycznego, które jeżdżą do pacjentów w całym regionie. Od czwartku 1 kwietnia działa dodatkowych pięć.