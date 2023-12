Makaron ze szpinakiem. Lazania lub rurki z sosem szpinakowym to pomysł na szybki obiad [PRZEPISY]

Makaron z sosem ze szpinakiem i pieczarkami [PRZEPIS]

Lasagne z mięsem mielonym i szpinakiem [PRZEPIS]

Wykonanie

Warstwa czerwona. Mięso podsmażyć, dorzucić cebulę pokrojoną w kostkę. Następnie dodać przecier, świeżą bazylię, dosmakować solą i pieprzem.

Warstwa szpinakowa. Czosnek pokroić w kostkę, podsmażyć, dodać szpinak, kiedy zmieknie dodać śmietanę, sól, pieprz i gałkę muszkatołową.

Beszamel. Masło rozpuścić w rondelku, dodać mąkę mieszać cały czas aby nie było grudek. Dodać mleko, mieszać często, zagotować. Dosmakować solą, pieprzem i gałką.

Złożenie dania.

W naczyniu żaroodpornym wyłożyć płaty makaronu, na to beszamel i pierwszą warstwę czerwoną z mięsem. Następnie makaron, beszamel i warstwę szpinakową. Znów makaron, beszamel i warstwę czerwoną na to makaron i resztę beszamelu. Posypać żółtym serem i zapiekać w piekarniku ok. 30 minut w 180 stopniach do miękkości makaronu.

Przepisy Karoliny Marczewskiej