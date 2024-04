Makaroniki. Zobacz dwa sprawdzone przepisy na rewelacyjne domowe makaroniki [PRZEPISY]

Orzechowe makaroniki z kremem z ucieraną różą [PRZEPIS]

Wykonanie makaroników Najpierw robimy makaroniki. Do blendera wrzucamy zmielone orzechy laskowe z cukrem pudrem i miksujemy na gładką mąkę. Następnie ubijamy białka – na początek miksujemy same białka i jak widzimy że są już ubite dodajemy połowę cukru (45g) i ubijamy dalej do momentu kiedy na ubijaczce powstaje taki ogonek. Teraz dodajemy resztę cukru i miksujemy jeszcze 5 minut. Do ubitych białek wsypujemy naszą mieszankę migdałów z cukrem pudrem oraz barwnik i mieszamy szpatułką do uzyskania jednolitej masy (konsystencja jakby wstążki). Gotową masę przekładamy do rękawa cukierniczego i wyciskamy kółeczka na macie do makaroników lub papierze do pieczenia ułożonym na blasze. Blachę uderzamy o podłogę i pozostawiamy do wyschnięcia - ok. 40 minut aż makaroniki nie będą zostawiały śladu po dotyku. Potem wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 145 stopni z termoobiegiem i pieczemy 15 minut. Upieczone makaroniki pozostawiamy do wystudzenia. Teraz robimy krem: czekoladę rozpuszczamy w wodnej kąpieli i kiedy już będzie płynna to dodajemy do niej ucieraną różę i mieszamy aż powstanie jednolita masa. Przekładamy masę do rękawa cukierniczego i nakładamy na jedną część makaronika, którą następnie przykrywamy drugą.

Makaroniki z kremem czekoladowym i suszoną śliwką [PRZEPIS]

140 g białka

180 g cukru

160 g cukru pudru

160 g płatków migdałowych

barwnik

Składniki na krem:

50 ml śmietany kremówki 30%

100 g czekolady mlecznej

40 g czekolady deserowej

25 g suszonej śliwki sechlońskiej

Wykonanie

Zaczynamy od naszych łupinek makaroników, czyli najpierw wrzucamy do blendera cukier puder oraz płatki migdałowe i miksujemy na mąkę. Następnie ubijamy białka – na początek miksujemy same białka i jak widzimy, że są już ubite dodajemy połowę cukru (90g) i ubijamy dalej do momentu kiedy na ubijaczce powstaje taki ogonek. Teraz dodajemy resztę cukru i miksujemy jeszcze 5 minut. Do ubitych białek wsypujemy naszą mieszankę migdałów z cukrem pudrem oraz barwnik i mieszamy szpatułką do uzyskania jednolitej masy (konsystencja jakby wstążki).

Gotową masę przekładamy do rękawa cukierniczego i wyciskamy kółeczka na papierze lub jak my można użyć maty do makaroników. Wyciśnięte makaroniki uderzamy o podłogę i pozostawiamy do wyschnięcia ok. 30-40 minut. Potem wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 145 z termoobiegiem i pieczemy 12-13 minut.

gdy makaroniki nam się pieką to robimy krem. Najpierw wlewamy do rondelka śmietanę i stawiamy na gazie aż do momentu gdzie prawie zacznie się gotować. Zdejmujemy z gazu i wrzucamy czekoladę oraz drobno posiekane śliwki. Mieszamy aż rozpuści się czekolada i zostawiamy do zastygnięcia. Kiedy masa stężeje przekładamy ją do rękawa cukierniczego i wyciskamy na środek jednej z połówek makaronika i przykrywamy drugą.

Można pałaszować od razu lub włożyć do lodówki i dokończyć jedzenie na drugi dzień.

Z powyższych składników można zrobić ok. 35 makaroników z lekką nutką wędzonego smaku.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga “Kuchenne wariacje”