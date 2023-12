Makowiec – prosty przepis. Szybkie i proste ciasto makowe na Boże Narodzenie 2023 [PRZEPISY]

Makowiec – proste przepisy naszych Czytelników na świąteczne makowce. To jedno z ciast, które musi znaleźć się na bożonarodzeniowym stole. Zobaczcie przepisy na: rewelacyjny makowiec z jabłkami - mokry i ciężki, szybką roladę makową z ciasta francuskiego dla zapracowanych, makowiec po japońsku z jabłkami i orzechami oraz makowiec głogoczowski z jabłkami.

Makowiec głogoczowski z jabłkami Rewelacyjny makowiec z jabłkami. Mokry i ciężki. Fot. Sylwia Ładyga

Rewelacyjny makowiec z jabłkami. Mokry i ciężki [PRZEPIS]

- Ten makowiec robi się błyskawicznie, a dodatek jabłek sprawia, że jest mokry i ciężki – mówi nasza Czytelniczka Sylwia Ładyga, autorka bloga „Ostra na słodko”.

Składniki na blachę (26×30 cm) mak ( suchy, nie mielony – 350 g

cukier – 300 g

masło – 240 g

jajka – 9 szt

jabłka – 600 g

budyń śmietankowy – 1 opakowanie

bakalie (orzechy, rodzynki, migdały) – ok. 150 g

olejek do ciast arakowy – 3 łyżki

kasza manna – 8 łyżek

proszek do pieczenia – 3 łyżeczki Dodatkowo mleczna czekolada + kokos Wykonanie

Mak parzymy, mielimy z olejkiem arakowym i posiekanymi bakaliami. Masło ucieramy z cukrem i żółtkami.

Dodajemy sparzony mak, kaszę mannę i ubitą na sztywną pianę białka oraz starte na tarce jabłka.

Wszystko razem dokładnie ze sobą mieszamy.

Wyciągamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wkładamy do nagrzanego na 200 stopni piekarnika na ok. 55-60 minut.

Dokładnie studzimy, polewamy roztopioną czekoladą i obsypujemy podprażonym kokosem.

Smacznego! Szybka rolada makowa z ciasta francuskiego dla zapracowanych. Fot. Violetta Grzelka

Szybka rolada makowa z ciasta francuskiego dla zapracowanych [PRZEPIS]

Składniki opakowanie ciasta francuskiego prostokątnego (25cmx50 cm)

puszka masy makowej (ok. 800 g)

bakalie np. płatki migdałów, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa

1 jajo

Wykonanie

Ciasto prostokątne podzielić w poprzek na pół, na równe kwadraty. Nałożyć obficie masę makową, rozsmarować nie dochodząc do brzegu i na warstwę maku rozsypać warstwę bakalii.

Ciasto zwinąć delikatnie w roladę, starając się go zbytnio nie dociskać. Posmarować z wierzchu jajkiem roztrzepanym z łyżką wody. Czynność powtórzyć. Piec obie rolady od razu, na papierze do pieczenia zgodnie ze wskazówkami producenta ciasta francuskiego (w temperaturze 180-210 stopni) - aż do ładnego zarumienienia się powierzchni ciasta - ok. 30 minut.

Po wystudzeniu pokroić grubo i nieco skośnie w plastry.

Uwaga! Masa makowa różni się u różnych producentów. Jeśli jest dość rzadka trzeba dać jej nieco mniej, aby nie rozmiękczyć ciasta. Jeśli zostanie mak, można go wykorzystać do kutii.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga "Mamucie przysmaki" Makowiec po japońsku z jabłkami i orzechami. Fot. Karolina Marczewska

Makowiec po japońsku z jabłkami i orzechami [PRZEPIS]

Składniki 200 g maku

6 jajek

6 łyżek kaszy manny

3 duże jabłka starte na grubej tarce

125 masła

250 g cukru pudru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

orzechy włoskie





Składniki na polewę czekoladową 60 g masła

2 łyżki cukru

2 łyżki zimnej wody

1 łyżka kakao

orzechy włoskie do posypania

Wykonanie

Mak sparzyć we wrzątku i skręcić 2 razy. Masło utrzeć z cukrem pudrem, dodawać po jednym żółtku i ucierać. Dodać sparzony i skręcony mak (po 1 łyżce), cały czas miksując mikserem, następnie kaszę mannę i jabłka, proszek do pieczenia oraz orzechy. Wymieszać dokładnie. Na koniec ubić białka, dodać 1 łyżkę cukru i delikatnie wymieszać całość drewnianą łyżką. Masę wyłożyć na blachę o wymiarach 25x33 cm wyłożoną papierem do pieczenia.

Piec w piekarniku około 1 godzinę w temperaturze 180 stopni.

Przygotować polewę. Masło rozpuścić w rondelku, dodać cukier, wodę i kakao, chwilę gotować.

Polewą polać ciepłe ciasto. Posypać posiekanymi orzechami włoskimi.

Przepis Karoliny Marczewskiej Makowiec głogoczowski z jabłkami. Fot. KGW z Głogoczowa

Makowiec głogoczowski z jabłkami [PRZEPIS]

Składniki 30 dag maku

8 jajek

20 dag margaryny

30 dag cukru

10 dag grysiku

proszek do pieczenia

1/2 kg jabłek

aromat migdałowy

Wykonanie

Mak sparzyć i zemleć. Żółtka utrzeć z cukrem i margaryną, dodać grysik, proszek do pieczenia, aromat i mak. Wszystko wymieszać. Jabłka zetrzeć na tarce o grubych oczkach i dodać do masy.

Powoli dodać ubitą wcześniej pianę i delikatnie mieszając wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec ok. 45 minut w 170 stopniach.

Po wystudzeniu polać polewą lub lukrem.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Glogoczowa

