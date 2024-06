"Mała Apokalipsa 20XX" ostatnią premierą sezonu w Starym Teatrze

- Pisarz-intelektualista, człowiek obdarty z naskórka, którego wszystko dotyka bardziej. Chciała być wyłączony, widząc beznadzieję funkcjonowania w systemie, ale życie pisze mu inny scenariusz, wysyłając go w dziwną podróż ku samospaleniu. Ale może nie tylko? Może to podróż ku samoświadomości, konfrontowaniu się z przyjaciółmi, byłymi miłościami, aby zrozumieć kondycję ludzką, granice konformizmu, oportunizmu? - mówi o swoim bohaterze Grzegorz Mielczarek. - Paradoksalnie jest to także podróż ku zrozumieniu, że nasze decyzje życiowe, wybory też zostawiają ślady w pamięci innych ludzi, w relacjach. Złożona, trudna, piękna i bolesna droga na granicy snu i rzeczywistości. Co jest w niej prawdą? Co złudzeniem? Jedno jest pewne: wewnętrzna emigracja niczemu nie pomaga, jest brakiem sprzeciwu. Jasno trzeba powiedzieć: mój głos jest ważny, ma wpływ na to, w jakim świecie żyjemy.