Dorota Ignatjew dyrektorką Starego Teatru w Krakowie. Razem z nią narodową sceną ma kierować Jakub Skrzywanek

Z naszych informacji wynika, że Ignatiew była też faworytką zespołu aktorskiego Starego. Również dlatego, że ważną postacią w jej wizji jest Jakub Skrzywanek, który na Jagiellońskiej ma pracować jako dyrektor artystyczny. To bardzo zdolny 32-letni reżyser (absolwent wydziału reżyserii krakowskiej AST), który stał za ostatnimi sukcesami Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Bartosz Szydłowski pogratulował Dorocie Ignatjew w mediach społecznościowych.

"Życzę zespołowi Starego wysokich lotów, rozwoju, nowych inspiracji. Krakowowi - mojemu Miastu- ośrodka, który będzie nas wszystkich prowokował do myślenia. Pisanie programu, dookreślanie wizji , to świetny czas, powrót do źródłowych pytań o sens naszej pracy, o publiczność, artystów i o Polskę. Wierzę, że będzie dobrze! A wszystkim, którzy mi zaufali i dołączyli do programu jaki wypracowałem, dziękuję bardzo! Gratuluję Dorociie Ignatiew i jej kolektywowi" - napisał.