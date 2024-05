Marek Kołodziej nie jest już trenerem piłkarzy Unii Oświęcim. Jego obowiązki przejął Adrian Pietraszko

Marek Kołodziej prowadził seniorów od marca 2019 roku. Wcześniej szkolił drużyny młodzieżowe w oświęcimskim klubie.

Przejmując seniorów, w klubie zmieniono politykę. Postanowiono odejść od zatrudniania „najemników”, bardziej koncentrując się na wychowankach i zawodnikach z najbliższej okolicy. W sezonie 2024/25 szeroką ławą w kadrze zespołu zameldowała się młodzież.

Oświęcimianie rozpoczęli podobnie do jesieni, czyli dwoma porażkami. Potem były jednak trzy mecze na punkty; z Orłem Ryczów 0:0, wyjazdowa wygrana z Lubaniem Maniowy 2:0 i remis z Beskidem Andrychów 1:1. Od tamtego meczu oświęcimianie ponieśli pięć porażek z rzędu, przez co osiedli w strefie spadkowej, a strata do bezpiecznych lokat się powiększa.

- Decyzja o zmianie była wspólna, zarządu i trenera – usłyszeliśmy w oświęcimskim klubie.