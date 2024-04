Marek Ziętara, nowy trener hokejowej Comarch Cracovii: Walka o medale w trzecim roku pracy

Marek Ziętara został nowym szkoleniowcem Comarch Cracovii. Ta decyzja zarządu wpisuje się w nową strategię klubu. Po dwudziestu sezonach rozstano się z twórcą wielkich sukcesów krakowskiego hokeja Rudolfem Rohaczkiem.

Nowa strategia w Comarch Cracovii

- Zmieniamy strategię działania – mówi prezes Cracovii Mateusz Dróżdż. - Chcielibyśmy, by skład drużyny hokejowej był oparty na Polakach, by Cracovia była wzorem jeśli chodzi o Akademię, która będzie wychowywała przyszłych reprezentantów Polski, zwiększyliśmy w tym celu liczbę trenerów w Akademii. Oczywiście wynik sportowy jest niezmiernie ważny. Zależało nam na tym, by praca w sekcji hokeja była oparta na specjalistach, a nie na jednej osobie. Przed trenerem stoją określone zadania, zależy nam, by była dywersyfikacja obowiązków. Jaka ma konkretnie wyglądać nowa polityka? W założeniach trzyletniej strategii jest wprowadzenie docelowej proporcji 60 procent młodych zawodników do 24. roku życia i 40 procent doświadczonych zawodników pierwszego zespołu z kraju i zagranicy o bardzo wysokiej jakości sportowej. Ma to pozwolić na zwiększenie rywalizacji i stałe podnoszenie poziomu drużyny.

Celem jest stworzenie nowego systemu szkoleniowego, który będzie się opierał na zwiększonej kadrze szkoleniowej i stałym podnoszeniu kwalifikacji trenerów w Akademii Hokejowej. Nastąpi utworzenie drużyny juniora młodszego i licealnej klasy hokejowej. Zadaniem dla klubu jest pozyskanie nowych sponsorów i partnerów technicznych, wspierających drużynę i Akademię Hokejową Cracovii.

Rohaczek nadal w Cracovii?

Rudolf Rohaczek nie będzie już trenerem, ale może nadal pracować w Cracovii? To całkiem możliwe. - Chcę podziękować trenerowi Rohaczkowi za to, co wykonał na rzecz Cracovii - mówi Dróżdż. - W ciągu 19 lat był legendą Cracovii, zrobił dla hokeja bardzo dużo, można powiedzieć, że najwięcej. Z trenerem Rohaczkiem prawdopodobnie będziemy współpracować, pozostały do ustalenia kwestie formalne. Wstępnie przyjął propozycję zostania doradcą ds. hokeja. W przyszłym tygodniu powinniśmy podpisać dokumenty.

Dróżdż odniósł się także do decyzji o zmianie trenera.

- To była wspólna decyzja - moja i właściciela klubu – mówi prezes. - Po moich przemyśleniach i rekomendacji. Podobnie jak z dyrektorem Majewskim, nie miałem złej współpracy z trenerem Rohaczkiem. Miałem się nie zajmować hokejem, ale po dwóch miesiącach musiałem zmienić zdanie. Rozmawiałem z trenerem Rohaczkiem, który chciał decydować o wielu aspektach, m.in. o transferach, do czego miał święte prawo. Jak zaznaczam, transfery to ma być wspólna kwestia, rozmowy prowadzi dyrektor. Po rozmowach z Łukaszem Sikorą i Sebastianem Witowskim zostały mi przedstawione trzy kandydatury. Jedna odpadła z takiego powodu, że chciała decydować zero-jedynkowo, a teraz mamy dywersyfikować obowiązki. Jeśli chodzi o trenera Rohaczka, to chcę korzystać z jego wiedzy i doświadczenia. Umówiliśmy się na ramy współpracy, ma oceniać zarząd, opiniować decyzje. Ma dochodzić do cyklicznych spotkań ze mną, na których ma oceniać, czy nasze działania są dobre.

W grze były trzy nazwiska

- Dziękuję trenerowi Rohaczkowi, który stworzył nową erę w Cracovii – mówi Łukasz Sikora, dyrektor operacyjny sekcji. - W związku z licznymi zmianami otrzymaliśmy zadanie znalezienia nowego szkoleniowca, który spełni cel, jakim jest wprowadzenie wychowanków do zespołu. Był szereg rozmów, zaproponowaliśmy trzy nazwiska, ostatecznie zdecydowaliśmy się na trenera Ziętarę, który przedstawił najbardziej spójną koncepcję. Ma ogromne doświadczenie oraz tytuł mistrza Polski i Puchar Polski w dorobku. Doskonale pracuje z młodzieżą, pracował we włoskiej Cortinie przez sześć lat. Ostatnio był w Nowym Targu, wywalczył brązowy medal w kategorii juniorów młodszych z drużyną SMS. Podpisał w Cracovii kontrakt na rok z możliwością przedłużenia. Ma szerokie wsparcie moje, a także dyrektora sportowego Sebastiana Witowskiego.

Progres krok po kroku

- Chcę podziękować prezesowi i zarządowi Cracovii za kredyt zaufania – mówi nowy trener Marek Ziętara. - W ramach trzyletniej strategii trzeba wyróżnić podetapy – pierwszym będzie dobór i selekcja zawodników w trakcie i po sezonie, chcemy zbalansować zespół, by był on z większą liczbą Polaków, ale też miał kilku obcokrajowców – 5-6, maksimum 7. Pozostali mają być wychowankami. Po pierwszym roku zawodnicy będą podlegali ocenie. W drugim etapie, czyli w drugim sezonie ma być zachowanie trzonu drużyny i wymiana słabszych ogniw, które nie spełniają naszych kryteriów. Docelowy jest etap trzeci – ma powstać drużyna spełniająca nasze oczekiwania. Złożona z młodych, polskich zawodników i w 40 procentach z doświadczonych. Chcemy współpracować z Akademią, której dyrektorem jest Anton Tomko. Znam się z nim dobrze, jest dobra komunikacja między nami. Wyzwanie jest duże, jest nowy plan, bardzo ważne będzie zaufanie i cierpliwość ze strony kibiców i osób, z którymi będę współpracował. Chciałbym w trzecim roku pracy grać o medale.

Jak wyglądał proces zatrudnienia trenera? - Zgłosił się do mnie dyrektor sportowy – opowiada Ziętara. - Zaprosił mnie na rozmowy na temat przygotowania 3-letniej koncepcji budowy drużyny. Na spotkaniu przedstawiłem konkrety. W czwartek w zeszłym tygodniu dostałem informację, że mam się zgłosić jeszcze raz na spotkanie. Z prezesem i dyrektorami omówiłem koncepcję i w piątek podpisałem kontrakt. Pracowałem z seniorami 15 lat plus 13 lat z młodzieżą. 28 lat to mój staż pracy. Uważam, że Cracovia powinna iść w takim kierunku, w jakim teraz idzie. Zostałem zapoznany ze strategią i pod nią miałem przygotować stricte sportowy plan dla drużyny.

Credo Ziętary

Jakie będzie credo Ziętary, jakie postawiono przed nim cele na najbliższy sezon? - Mamy walczyć w każdym meczu – mówi. - Będziemy chcieli wygrać każdy z nich. Trzeba to wszystko poukładać. Jest nowy plan. Trzeba być świadomym, by odpowiednie postaci dopasować do koncepcji. Trudno mówić o konkretnej pozycji w pierwszym sezonie. Wiemy, jakich chcemy zawodników. Mogę zagwarantować, że drużyna, jaka by nie była, będzie walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu. W trakcie wdrażania poszczególnych etapów będzie wymiana słabych ogniw. Zostaną przedstawione kryteria każdemu zawodnikowi. Wierzę, że w trzecim roku pracy uda się skonstruować zespół kompletny, który będzie grał o najwyższe cele.

Nie jest znany jeszcze sztab szkoleniowy, z jakim będzie współpracował nowy trener. - Podpisałem umowę trzy dni temu, to krótki okres, by wszystko ustalić – mówi. - Będziemy rozmawiać na temat asystenta, na nazwiska jeszcze za wcześnie. Musimy razem przedyskutować kandydatury, nie będzie to moja samodzielna decyzja. Chciałbym, by to był trener z doświadczeniem, który pracował już z seniorami, a czy to będzie ktoś z Krakowa, czy z zewnątrz, to zobaczymy.

Cracovia musi zbudować nowy zespół, bo znaczna większość zawodników miała kontrakty jednoroczne. - Są wychowankowie, tacy zawodnicy jak Kapa, Tynka, Jaracz, którzy mają ważne kontrakty, a także Mocarski, Bieniek, rozmawiamy też z kolejnymi – zaznacza Sikora.

Budżet nie będzie mniejszy

Jak będzie budżet na sezon 2024/2025? - Zwiększyliśmy środki na Akademię – zaznacza Dróżdż. - Niedługo będzie radosna nowina w kwestii sponsoringu. Proszę się nie obawiać, że budżet zostanie zmniejszony. Spojrzymy bardziej na kwestie wydatkowania, realizacji założeń budżetowych, kosztowych. Naszym celem jest to, by stworzyć drużynę, z którą będą się kibice utożsamiali, podpisać kontrakty na dłuższy czas.

Cracovia może w nowym sezonie walczyć pod nową nazwą. - Będą prace związane z wyłączeniem hokeja, powstanie spółka-córka – mówi prezes. - Będzie ustalany odrębny budżet dla hokeja. Nie chcemy nic obiecywać, najpierw chcemy wrócić do historycznej nazwy KS Cracovia SA, ale potrzeba do tego zwołania walnego zgromadzenia.