Markiz de Sade wystawia spektakl w szpitalu psychiatrycznym. A wszystko to na deskach Groteski

W swoim dramacie Weiss zestawia dwie symboliczne postaci: męczennika Rewolucji Francuskiej Marata i uosobienie bezwzględnej pogoni za przyjemnością markiza de Sade, pytając, czy najważniejsze są zmiany w społeczeństwie, czy wewnątrz człowieka? Poświęcenie czy rozkosz?

- Losy rewolucji i idei to jest to, co mnie interesuje najbardziej, to, jak idea rośnie i jak w każdej rewolucji zostaje w jakiś sposób wypaczona - mówi reżyser. - Najważniejszym pytaniem, jakie sobie stawiamy w tym spektaklu, jako twórcy jest pytanie o to, czy warto robić rewolucje, jeśli wiemy, jak one się kończą. Wszystkie przecież przebiegają podobnie i podobny mają finał. Moim zdaniem warto, ale ze świadomością tego, dokąd prowadzą. Myślę, że może być ciekawym tematem dla młodych ludzi, którzy właśnie robią rewolucję ekologiczną, walcząc o ważne dla nich kwestie.