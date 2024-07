Mateusz Sowiński i Marcel Górski w Hutniku Kraków. To piąty i szósty letni transfer

Potem grał w Wigrach Suwałki, Koronie II, był tez wypożyczony do Sokoła Sieniawa, a poprzednie rozgrywki spędził w Garbarni. Jego umowa z klubem z ul. Rydlówka wygasła i przeszedł teraz do Hutnika. To ofensywny zawodnik, mogący grać zarówno w ataku, jak też jako ofensywny pomocnik.

Wcześniej na Suche Stawy trafili: Jewhenij Bełycz (pomocnik z Odry Bytom Odrzański), Patrik Misak (pomocnik z Wieczystej Kraków), Wojciech Słomka (pomocnik z Raduni Stężyca) oraz Michał Zięba (obrońca z rezerw Legii Warszawa). Hutnika po sezonie opuścili natomiast: Sławomir Chmiel (pomocnik, do Wisły II Kraków), Miłosz Drąg (pomocnik z Pogoni Siedlce), Wiktor Kaczorowski (bramkarz), Patryk Kieliś (pomocnik, do Puszczy Niepołomice), Krystian Lelek (pomocnik, do Stali Stalowa Wola), Jakub Marcinkowski (obrońca, do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza), Jacob Zagrodnik (bramkarz, do Widzewa Łódź) oraz pomocnik Dominik Zawadzki. A także Krzysztof Świątek, którego pożegnanie nastąpi podczas niedzielnego sparingowego meczu z Garbarnią.