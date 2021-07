Memoriał Wagnera. Polska rozbiła Azerbejdżan. Liderzy kadry tylko kibicowali ZDJĘCIA

Przeciwko Azerbejdżanowi trener Vital Heynen wystawił szóstkę, jakiej w Tokio nie będzie, no bo Norbert Huber i krakowianin Tomasz Fornal na igrzyska nie polecą. Gdy po paru minutach meczu wspomniał o tym spiker, sprowokowana do aplauzu publiczność zgotowała obu siatkarzom taką owację, jakiej wydarzenia na placu później nie były już w stanie wywołać.

To przecież nie było starcie drużyn na zbliżonym choćby poziomie. Z jednej strony - kandydat do olimpijskiego medalu, z drugiej - 61. ekipa światowego rankingu, sprowadzona do Krakowa w trybie awaryjnym, gdy z udziału w memoriale wypadła Tunezja. Początek meczu sugerował, że będzie to wybitnie jednostronne widowisko: Polacy zdobyli kilka łatwych punktów, po ataku Łukasza Kaczmarka było 6:1. Goście nie stawiali bloku, za moment było już 10:3.

Potem ekipie Vitala Heynena przytrafił się przestój (12:7), następnie był komunikat spikera, po którym poznaliśmy największego szczęściarza dnia: "Znaleziono portfel pana Igora. Więc jeżeli pan Igor się martwi, to niech zgłosi się do punktu informacyjnego" (dodajmy - pan Igor dobrej nowiny chyba nie usłyszał, bo w trzecim secie spiker wrócił z komunikatem).