Męskie Granie 2021: dwa plenerowe koncerty w Krakowie na terenach zielonych Muzeum Lotnictwa Polskiego

Przez ostatnie miesiące wszyscy musieliśmy radzić sobie z obostrzeniami i do niedawna nie było wiadomo, czy tego lata będzie można bawić się na koncertach. Także organizacja niezwykle popularnej trasy Męskie Granie stała pod znakiem zapytania. Ku uciesze licznych fanów, już wkrótce wystartuje jednak dwunasta edycja projektu, choć zmianie ulegnie jej formuła, która została dostosowana do wymogów pandemicznych. W tym roku trasa zawita do czterech polskich miast: Krakowa (6-7 sierpnia, tereny zielone Muzeum Lotnictwa Polskiego), Warszawy (13-14 sierpnia, Tor Służewiec), Poznania (20-21 sierpnia, Park Cytadela) oraz Żywca (27-28 sierpnia, Amfiteatr pod Grojcem). W tym ostatnim mieście, 28 sierpnia, zrealizowany zostanie streaming na żywo.

- Cieszymy się, że w tym roku znów będziemy mogli spotkać się z fanami najlepszej polskiej muzyki – mówi Dorota Nowakowska, Manager Marki Żywiec. – W ubiegłe wakacje, gdy nie mogliśmy zrealizować regularnej trasy, bardzo tęskniliśmy za wielkimi emocjami towarzyszącymi nam pod sceną i tego lata z pewnością będziemy chcieli dostarczyć ich jeszcze więcej niż do tej pory. Na sierpniowe koncerty zdecydowaliśmy się zaprosić także skład Męskie Granie Orkiestra 2020. To doskonała szansa, aby usłyszeć ich materiał, który wybrzmiał tylko raz podczas finałowego koncertu w Żywcu. Specjalnie na tegoroczną trasę stworzyliśmy także nowy zespół, a jego muzycznych interpretacji będzie można posłuchać w każdą sobotę sierpnia – dodaje Nowakowska.

– Na Męskim Graniu od lat pojawiają się artyści reprezentujący odmienne pokolenia i muzyczne style – mówi Dorota Nowakowska. – Na tych nieoczywistych połączeniach opierają się też nasze orkiestry. W tym roku w trasę wyruszą aż dwie, co z pewnością będzie stanowiło nie lada gratkę dla fanów projektu. Szykuje się naprawdę niezapomniana trasa – dodaje Nowakowska.

Wszystkie koncerty zostaną zorganizowane zgodnie z aktualnym na dzień imprezy rozporządzeniem o organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. To oznacza, że dostępna będzie ograniczona pula biletów dla osób niezaszczepionych oraz pula dostępna wyłącznie dla osób, które w dniu imprezy będą mogły przedstawić aktualny certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciwko COVID-19 w postaci kodu QR.

Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 21 czerwca o godz. 12 i potrwa do 23.59 lub do wyczerpania puli. Dostępne tego dnia bilety będą mogli zakupić jedynie klienci eBilet i Allegro posiadający usługę Allegro SMART!, wchodząc na dedykowaną stronę wydarzenia. Allegro SMART! to usługa, dzięki której każdy może cieszyć się z darmowych i nielimitowanych dostaw oraz dostępu do specjalnych okazji czy przedsprzedaży.