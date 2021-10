Michal Siplak: Cracovia wrosła w moje serce. Czuję się tu, jak w domu

Wreszcie uporał się pan z kontuzjami i widać efekty. Sporo pan ostatnio asystuje. Czy kluczowe podania cieszą równie mocno jak strzelane bramki?

Ciężko mi to porównywać, bo nie strzelam wielu bramek, ale asysty cieszą mnie, zwłaszcza teraz, gdy gram jako boczny pomocnik. Gdy grałem na lewej obronie miałem mało szans na bramki, zdarzały się raczej tylko asysty. Najważniejsze to pomagać drużynie.

Dwa pańskie podania z rzutów wolnych w meczu z Piastem i dwie bramki. To był najlepszy pana mecz w Cracovii?

Tak długo już tu jestem, piąty sezon, ciężko przypomnieć sobie wszystkie spotkania. Na pewno czułem się w tym meczu bardzo dobrze, a co ciekawe, kilka dni nie trenowałem przez kontuzję pleców. Miałem udział przy wszystkich bramkach, jeśli chodzi o statystyki to na pewno najlepszy. A co do dośrodkowań z rzutów wolnych, to kwestia treningu. Miałem poza tym swój dzień – co uderzyłem, to było dobre, wszystko wychodziło.