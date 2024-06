Mieszkańcy chcą mieć wpływ na przyszłość Krakowa. Do urzędu wpłynęła już bardzo duża liczba wniosków w sprawie planu ogólnego

Instrukcja wypełniania wniosku

Pomoc przy wypełnianiu wniosków

Od początku czerwca pomoc przy wypełnianiu wniosku świadczą także pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego na stanowiskach informacyjnych od godz. 7.40 do 15.30 w następujących miejscach:

Wnioski można składać jeszcze do 30 czerwca (liczy się data wpływu do urzędu). Formularz jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Plan ogólny zastąpi studium

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku musi zastąpić studium gminne. To efekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z tego powodu odstąpiono w Krakowie od sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.