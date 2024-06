Mieszkańcy czekali na to od lat. Maślany Rynek w Nowym Sączu zyska nowy blask Klaudia Kulak

Sądecki Maślany Rynek to miejsce pełne uroku, ale jego wygląd i stan techniczny pozostawiają wiele do życzenia. Wszystko wskazuje na to, że długo oczekiwana rewitalizacja tego terenu właśnie się rozpoczyna. Teren przy byłej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grybowskiej należy do Miasta i dzięki temu w końcu możliwe będzie rozpoczęcie prac remontowych.