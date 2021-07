Mieszkańcy pytają: jak Piotr Kempf został dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej? Dokumentacja mogła ulec zniszczeniu w pożarze archiwum

Przypomnijmy, że ostatnio powróciła afera wokół kwietniowego stawiania ławek na terenie dawnego obozu KL Plaszow. Bez żadnych zezwoleń dwie ławki postawił tam Mateusz Jaśko, bo wcześniej prosili o to mieszkańcy, ale Zarząd Zieleni Miejskiej odpowiadał, że nie ma na to pieniędzy. Gdy ławki stanęły, to urzędnicy krytykowali Jaśko, że zrobił to nielegalnie. Tymczasem okazało się, że sam ZZM, stawiając swoje ławki kilka lat wcześniej, nie wystąpił o taką zgodę do konserwatora zabytków.