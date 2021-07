Mieszkańcy Sądecczyzny nie chcą się szczepić, choć szczepionki są. Czwarta fala jest nieunikniona, szpitale są na to gotowe Joanna Mrozek

Sądeczanie nie chcą się szczepić mimo, że mają do wyboru wszystkie rodzaje szczepionek. Szpitale przygotowują się na czwartą falę Krzysztof Piotrowski/polskapress

Szczepionek przybywa, ale do punktów szczepień nie ustawiają się już kolejki. Minister Zdrowia zapowiada już czwartą falę koronawirusa, która zbliża się do nas wielkimi krokami i zachęca do szczepień, jednak efekt jest mizerny. Nie pomagają nawet akcje promocyjne, punkty szczepień bez konieczności rejestracji ani nagrody. W szpitalach jest na razie spokojnie, pacjentów covidowych jak na lekarstwo.